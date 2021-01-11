Son dakika haberleri | Macron, Afrika'nın iklim değişikliği ile mücadelede aktif katkıları bulunduğunu söyledi

Son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya genelinde iklim konusunda daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya genelinde iklim konusunda daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi başladı.

Macron burada yaptığı konuşmada, iklim konusundaki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Afrika kıtasının iklim değişikliği ile mücadele konusunda aktif katkıları bulunduğunu ifade eden Macron, zirvede iklim için hedeflenen fonun sağlandığını ifade etti.

Macron, insanların eylemlerinin doğa üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, bunun sonucu olarak insan sağlığının tehlike altında bulunduğunu belirtti.

Dünyanın iklim açısından geleceğinin insanların eylemlerine bağlı olduğunu ifade eden Macron, dünya genelinde iklim konusunda daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Macron, zirvenin amacının eylem planı ortaya koymak olduğunu vurguladı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Afrika'da 2007'de ormanlar oluşturarak çölleşmeyle mücadeleyi hedefleyen Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin başlatıldığını, bu kapsamda 2030 yılına kadar 100 milyon hektar toprağın yeşillendirileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan