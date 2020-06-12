Son dakika haberleri | Maçka Parkı'nda yaşanan dehşetin ardından güvenlik önlemleri arttırıldı
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Son dakika haberleri | Maçka Parkı'nda yaşanan dehşetin ardından güvenlik önlemleri arttırıldı

Son dakika haberine göre Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'in dün akşam Maçka Parkı'nda bir kişinin cam şişesi ile saldırısı sonucu yaralanmasının ardından polis ekipleri bugün parkta güvenlik önlemlerini arttırdı.

Son dakika haberleri | Maçka Parkı'nda yaşanan dehşetin ardından güvenlik önlemleri arttırıldı
12.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:06

Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'in dün akşam Maçka Parkı'nda bir kişinin cam şişesi ile saldırısı sonucu yaralanmasının ardından polis ekipleri bugün parkta güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.

Maçka Parkı'nda dün akşam özel bir hastanede psikiyatri asistanı olan Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından bugün polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

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