Son dakika haberleri: MAÇKA PARKI'NDA KIRIK BİRA ŞİŞESİYLE BOĞAZI KESİLDİ; AĞIR YARALANDI (1)
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Son dakika haberleri: MAÇKA PARKI'NDA KIRIK BİRA ŞİŞESİYLE BOĞAZI KESİLDİ; AĞIR YARALANDI (1)

Son dakika güncel haberi... Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı.

Son dakika haberleri: MAÇKA PARKI'NDA KIRIK BİRA ŞİŞESİYLE BOĞAZI KESİLDİ; AĞIR YARALANDI (1)
11.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:06

Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı. Bir hastanede psikiyatri bölümü asistanlığı yaptığı öğrenilen Dönmez'e ilk yardımı yanında bulunan asistan arkadaşı yaptı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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