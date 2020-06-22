Son dakika haberleri | Maçın ardından Son dakika haberi... TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçını kazanmak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçını kazanmak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Osmanlıspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Oyunun başında kontrol bizdeydi, istediğimiz golü bulduk. İkinci golü bulacakken hızlı hücumda hem 10 kişi kaldık hem de penaltıdan beraberlik golünü yedik. Maçın 60 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Oyuncularımızı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'u da tebrik ediyorum. Bundan sonra Giresunspor ile oynayacağız. Yarından itibaren Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçını kazanmak için de elimizden geleni yapacağız."

Güneş: "Galibiyetlerle alt sıralardan uzaklaşacağız"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, zor bir deplasman maçı olacağını bildiklerini söyledi.

Adana Demirspor'un ilk iki sıra için mücadele ettiğini anımsatan Güneş, "Biz de alt sıralardan kurtulmak için puan ve puanlar almayı düşünüyorduk. Adana Demirspor'un öne geçmesinden sonra bulduğumuz penaltı pozisyonuyla kırmızı kart ve sonrasında beraberliği sağladık. O andan sonraki dakikaları çok daha iyi oynamamız gerekiyordu ama genç bir takımımız var. Bu avantajı doğru kullanamadık. Adana Demirspor'daki tecrübeli kadro zenginliğini de unutmuyoruz. Kaybetmenin vermiş olduğu üzüntüyü yaşıyoruz. Amacımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanmak olacak. İyi mücadele eden bir takımımız var. İnanıyorum önümüzdeki haftalarda alacağımız galibiyetlerle alt sıralardan uzaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA