Son dakika haberleri | Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin gücünü biliyoruz Gelen son dakika haberine göre Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı yakından tanıdığını ifade ederek, "Bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var.

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı yakından tanıdığını ifade ederek, "Bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak, sahada tam konsantre çıkıp rakibimize sorunlar çıkarmak istiyoruz" dedi.

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'na yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile oynanacakları UEFA Uluslar B Ligi karşılaşması öncesi stadyumda basın toplantısı düzenlendi. Zorlu bir maçın kendilerini beklediklerini belirten Rossi, "Bu ilk Uluslar Ligi maçımız olacak. Üçüncü seviyeden ikinci seviyeye çıktık. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Çok zorlu bir grubuna geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbistan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız. Yarın ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde yüksek seviyede yıldız oyunculara sahip" dedi.

"SAHADA ASIL FARK YARATAN KALİTE"Uzun zamandır maç oynamamalarının dezavantaj olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Çok zorlu bir süreçti. Tüm meslektaşlarımız aynı sorundan muzdarip oldu. Neredeyse 10 ay maç oynanmadı. En son Kasım ayında oynanmıştı. Birçok oyuncuyla sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde bu nedenle birçok yeni oyuncumuzda var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım biraz daha avantajlı çünkü birbirlerini daha iyi tanıyan daha uzun süre birbirleriyle oynamış oyunculara sahipler ama futbol bu beklenmedik şeylerin gerçekleşebileceği bir oyun biz de tüm öz güvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçı oynadıktan üç gün sonra bir maçımız daha var ve daha sonra ekim ayında yapacağımız maçlar çok daha önem kazanacak. Artık Avrupa'ya katılıp, katılmayacağımızı belirleyecek maçlardır. Kendi Macar ligimizde 3 maç oynamış bir çok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan bazı maçlarda oynayan oyuncularımız var. Ama bence sahada asıl fark yaratacak olan şey kalitedir. Nasıl organize olduğunuz, konsantre ve motive olduğunuzdur" diye konuştu."RAKİBİMİZİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZTürkiye A Milli Takımı'nı yakından tanıdığını belirten Macar teknik adam, "Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Ozan Tufan gibi çok iyi oyuncuları var. Tek tek hepsini sayabilirim. Bütün hücum bölgesine özel önlem alamayız. Rakimizin bütün gücünü biliyoruz. Gerçekten ne kadar etkili silahlara sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda savunma hattında da Juventus'ta oynayan Merih, Leicester City'de oynayan Çağlar tek tek isimlerini sayabilirim. Bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak, sahada tam konsantre çıkıp rakibimize sorunlar çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."SEYİRCİSİZ FUTBOL HOŞUMA GİTMİYOR"Maçın seyircisiz oynanacak olmasını değerlendiren Rossi, "Daha önceki maçlara öncelik verirsek Hırvatistan'da, Galler'de inanılmaz atmosfer vardı. Karşılaştırırsak Türk seyircileri hem Galler hem de Hırvatistan seyircisinden kat ve kat daha ateşlidir. Bizim için tabi ki de kötü diyemem fakat futbol bence halkın sporudur ve seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor. Ama bu maçın özeline gelecek olursak bizim için bir eksik değil" dedi.HOLENDER: ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Macaristan A Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Filip Holender ise zorlu bir maçın kendilerini beklediğini ifade ederek, "Zorlu bir maç olacağını şimdiden biliyoruz. Ne kadar iyi oyunculara sahip hepsini gayet iyi tanıyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Pandemi öncesi formuma döndüğümü düşünüyorum. Şu an bakacaksak olursak ligleri çoktan başlamış bir kaç hafta oynamış oyuncular var. Sezon öncesi hazırlık yapan ve halen de ligleri başlamamış oynamayan oyuncular var. Uzun ve zorlu bir süreç oldu. Ama bence milli takım maçlarının başlaması bizim için önemli bir fırsat" diye konuştu.

Kaynak: DHA