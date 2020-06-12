Son dakika haberleri... Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı
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Son dakika haberleri... Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı

Son dakika güncel haberi... KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Bayram Ali Atalar'ın Macaristan'dan ithal ettiği 70 koyundan 5'i, son 1 ay içinde öldü.

Son dakika haberleri... Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı
12.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:30

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Bayram Ali Atalar'ın Macaristan'dan ithal ettiği 70 koyundan 5'i, son 1 ay içinde öldü. Atalar, hayvanların telef olmasının ardından bu cins koyunların nemli havada yaşayamadığını öğrendi. 

Gölcük'ün Panayır Mahallesi'nde çiftlik kuran Bayram Ali Atalar, yetiştirmek için Macaristan'dan 70 koyun ithal etti. Atalar, son 1 ayda Macaristan merinosu cinsi 5 koyunun aniden ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Hayvanlara nekropsi yapan veteriner, koyunların hiçbir hastalık belirtisi taşımadığını ve iklim şartlarına uyum sağlayamadıkları için öldüklerini belirledi. Elindeki tüm koyunların yavaş yavaş telef olacağı endişesini yaşayan Atalar, parasının da tükenmesiyle birlikte koyunlara bakamaz hale geldi. Hayvanların ithal edilmesi sürecinde imzaladığı taahhütname nedeniyle koyunlarını satamayan Atalar, yetkililerden satış konusunda yardım bekliyor. Koyunları Macaristan'dan getirdiğini, hayvanların karasal iklimde yaşadığını sonradan öğrendiğini söyleyen Bayram Ali Atalar, "Evimi satıp 70 tane hayvan aldım. Hayvanı Macaristan'dan gebe, diye aldım ama boş çıktı. Bu hayvanları satmayacağıma dair 2 sene de taahhüt verdim. Şimdi gebe çıkmadıkları için hayvanlara bakacak gücüm de kalmadı.  Hayvanlarım telef olmaya da başladı. Buranın iklim şartlarına uyum sağlamadıkları için 5 tanesi öldü. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyorum. Hayvanlara 122 bin TL verdim. O zamandan beri hep cepten harcıyorum. Evin parası da sayılı paraydı zaten, bitti. Veteriner bu hayvanların bu bölgenin iklimine uymadığını söyledi. Burası nemli olduğu için bu hayvanlar bu iklimde yaşayamıyormuş. Bana satan kişi de buranın iklim şartlarını bilmediği için beni uyarmadı" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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