Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri! Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Macaristan'da kaçak göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.

Macaristan'da kaçak göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.

Macaristan'ın Sırbistan sınırının yakınında bulunan Morahalom kasabasında, içinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu bir araç kaza yaptı. Polis ekipleri kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Csongrad- Csanad ilçe Polis Merkezi yaptığı açıklamada, sürücünün polis ekiplerinin araçları kontrol ettiğini anladığını ve hızlı kaçmaya çalıştığı esnada kontrolünü kaybederek bir binaya çarptığını ifade etti.

Yaralananlar arasında bulunan sürücü, olay yerinde tutuklandı. Yetkililer sürücünün, insan kaçakçılığı ve ölümlü kazaya neden olduğu gerekçesiyle yargılanacağını kaydetti. - BUDAPEŞTE

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