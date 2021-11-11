Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Orban: "Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir" - Haberler
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Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Orban: "Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir"

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Orban:

Son dakika gelişmesine göre Macaristan Başbakanı Orban: "Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir"

Macaristan Başbakanı Orban: " Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir"

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür."

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macaristan'dan iade edilen eserler) Kültür varlığı kaçakçılığını önlemede kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün...
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