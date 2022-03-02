ZONGULDAK (DHA) - SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) -

Zonguldak'ta, amatör futbol takımı Karamanspor oyuncuları, Zonguldak Gençlikspor karşılaşmasında hakem kararlarını gözlerini kapatarak protesto etti.

Zonguldak'ta Birinci Amatör Küme Merkez B Grubu'nda Karamanspor bugün Fener Sahası'nda Zonguldak Gençlikspor ile karşılaştı. Karamanspor oyuncuları başlama vuruşu ile birlikte yerlerinden hareket etmeden 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapattı. Karamanspor futbolcuları gözlerini kapatarak yapılan hakem hatalarını protesto etti. Protestoya Karamanspor'un yedek kulübesinde bulunan oyuncular ve antrenörler de katıldı. 1 dakikalık protesto sırasında karşılaşma dururken, daha sonra maç devam etti.