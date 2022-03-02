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SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto ettiAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) -Zonguldak'ta, amatör futbol takımı Karamanspor oyuncuları, Zonguldak Gençlikspor karşılaşmasında hakem kararlarını gözlerini kapatarak protesto etti.

ZONGULDAK (DHA) - SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) -

Zonguldak'ta, amatör futbol takımı Karamanspor oyuncuları, Zonguldak Gençlikspor karşılaşmasında hakem kararlarını gözlerini kapatarak protesto etti.

Zonguldak'ta Birinci Amatör Küme Merkez B Grubu'nda Karamanspor bugün Fener Sahası'nda Zonguldak Gençlikspor ile karşılaştı. Karamanspor oyuncuları başlama vuruşu ile birlikte yerlerinden hareket etmeden 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapattı. Karamanspor futbolcuları gözlerini kapatarak yapılan hakem hatalarını protesto etti. Protestoya Karamanspor'un yedek kulübesinde bulunan oyuncular ve antrenörler de katıldı. 1 dakikalık protesto sırasında karşılaşma dururken, daha sonra maç devam etti.

SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

SPOR Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fenerbahçe, Zonguldak, Protesto, Futbol, Spor, Güncel, Haberler

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