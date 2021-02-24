Son dakika haberleri! Lüleburgaz'da kahvehane çalışanlarına Kovid-19 testi yapılacak
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Son dakika haberleri! Lüleburgaz'da kahvehane çalışanlarına Kovid-19 testi yapılacak

24.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:00
Son dakika haberleri! Lüleburgaz'da kahvehane çalışanlarına Kovid-19 testi yapılacak

Son dakika habere göre Lüleburgaz Kahveciler Odası Başkanı Nazif Kıvılcım, kahvehane çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PCR testi yapılacağını bildirdi.

Lüleburgaz Kahveciler Odası Başkanı Nazif Kıvılcım, kahvehane çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PCR testi yapılacağını bildirdi.

Kıvılcım, AA muhabirine, işyerleri açık veya kapalı olan kahvehane işletmecileri ile çalışanlarının Lüleburgaz Sağlıklı Hayat Merkezi'nde test yapılacağını söyledi.

Salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin önemli olduğunu ifade eden Kıvılcım, tüm kahvehane çalışanlarının test yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Kıvılcım, normalleşme süreci ile yeniden eski günlere kavuşmayı beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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