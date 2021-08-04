Son dakika haberleri | Lüleburgaz'da çıkan ot yangını söndürüldü

Son dakika haberler... Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sevgi Mahallesi'nde bulunan tır ve kamyon garajının arkasındaki otluk alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bazı vatandaşlar, alevlerin tarlalara ulaşmaması için kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen