Son dakika haberleri... Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi
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Son dakika haberleri... Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Son dakika haberleri... Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yatırıldığı hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yatırıldığı hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Lüksemburg Devlet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bettel, hastanedeki 4 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından evine gönderildi.

Sağlık durumu düzelen Bettel'in, cuma gününden itibaren evden çalışmaya başlayacağı açıklandı.

48 yaşındaki Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı, 27 Haziran'da açıklanmıştı. Ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösteren Bettel, 4 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı.

Lüksemburg Başbakanı Bettel, 24-25 Haziran'da, AB Liderler Zirvesi'ne katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e, 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandığı, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusunun bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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