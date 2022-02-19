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Son dakika haberleri: Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbass bölgesindeki Luhansk'taki doğalgaz boru hattında gece saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbass bölgesindeki Luhansk'taki doğalgaz boru hattında gece saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass bölgesinde yer alan Luhansk kentindeki doğalgaz boru hatlarında gece saatlerinde patlamalar meydanda geldi. Kent merkezine yakın noktadaki Druzhba doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamaya bölgedeki kurtarma ekipleri müdahale ederken, çıkan yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü. Patlamanın hemen ardından aynı boru hattının farklı noktasında yeni bir patlama meydana geldi. İkinci patlamaya da anında müdahale edildiği duyurulurken, yangının kontrol altında olduğu ve soğutma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğalgaz, Patlama, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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