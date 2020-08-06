Son dakika haberleri: Lübnanlılar, şiddetli patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor (2)
Son dakika gelişmesine göre Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyorLübnanlılar, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor.
06.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:08
Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor
Lübnanlılar, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı yaralarını sarmaya çalışıyor.
Başkent Beyrut'ta önceki gün yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllü vatandaşların yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.
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Kaynak: AA