Son dakika haberleri... Lübnanlı yetkililerden, Akkar'daki patlamada yaralananlar için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür
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Son dakika haberleri... Lübnanlı yetkililerden, Akkar'daki patlamada yaralananlar için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür

Son dakika haberleri... Lübnanlı yetkililerden, Akkar'daki patlamada yaralananlar için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamada yaralananlardan bazılarının tedavileri için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamada yaralananlardan bazılarının tedavileri için ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Hasan, 28 kişinin ölümüne ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan Akkar'daki patlamayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Yanıklar dolayısıyla durumları ağır olan 4 yaralının tedavisi için Türk makamları ile bağlantı kurduk." dedi.

Lübnanlı yaralıları almak üzere Türkiye'den gelen uçakta yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlar ile tıbbi malzeme yardımının da olduğunu aktaran Hasan, Türkiye'ye teşekkür etti.

Hasan, patlamada yaralananlar için ayrıca Kuveyt, Ürdün, Katar ve diğer bazı ülkelerin de yardım için taleplerini kabul ettiklerine işaret etti.

Eski Başbakan Hariri ise yaptığı yazılı açıklamada, Akkar'daki patlamanın ardından yapılan yardım çağrısına süratle icabet ettiği için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtmişti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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