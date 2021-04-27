Son dakika haberleri... Lübnanlı aktivist Semir Sfayr'ın davetli gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı iddia edildi
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Son dakika haberleri... Lübnanlı aktivist Semir Sfayr'ın davetli gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı iddia edildi

Son dakika haberleri... Lübnanlı aktivist Semir Sfayr'ın davetli gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Lübnanlı besteci ve siyasi aktivist Semir Sfayr'ın, davetli olarak gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı öne sürüldü.

Lübnanlı besteci ve siyasi aktivist Semir Sfayr'ın, davetli olarak gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı öne sürüldü.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesinin haberine göre, Sfayr, Riyad'daki bir yetkilinin daveti üzerine birkaç gün önce Suudi Arabistan'a gitti.

Sfayr'ın Suudi Arabistan'da emniyet güçlerince gözaltına alındığı iddia edildi.

Eşine, gözaltındaki Sfayr'ı ziyaret izni verilmesi için Lübnan Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği ile iletişime geçtiği ancak Suudi Arabistan'a gittikten sonra eşinin Sfayr ile görüştürülmediği belirtildi.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan makamlarının Sfayr'ın gözaltına alınma nedenini açıklamayı da reddettiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan veya Lübnan makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sfayr, Suudi Arabistan'a yönelik eleştirileriyle biliniyor

Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen besteci Semir Sfayr, ekonomik kriz nedeniyle 17 Ekim 2019'da başlayan kitlesel protestoları takip eden yerel basın kuruluşlarına tepkileriyle gündeme gelmişti. Sfayr ayrıca Suudi Arabistan ve Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan bir isim.

Sfayr'ın gözaltına alındığı iddiaların ardından dün itibarıyla Lübnanlı bazı aktivistler, sosyal medya üzerinden "Semir Sfayr için özgürlük" adı altında kampanya başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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