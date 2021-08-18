Son dakika haberleri: Lübnan, Sayda kentindeki Türk hastanesi için istihdam kararı verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Lübnan, Sayda kentindeki Türk hastanesi için istihdam kararı verdi

Son dakika haberleri: Lübnan, Sayda kentindeki Türk hastanesi için istihdam kararı verdi
Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Lübnan Bakanlar Kurulu, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde inşa edilen "Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"nde istihdama başlanması için karar çıkardı.

Lübnan Bakanlar Kurulu, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde inşa edilen "Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"nde istihdama başlanması için karar çıkardı.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde doktor ve diğer çalışan alımlarına başlaması için Sağlık Bakanlığına Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab tarafından onay verildiği kaydedildi.

Karara göre, Sağlık Bakanlığı, Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde istihdam edilmek üzere 60 kişiyi geçmemek kaydıyla memur, hemşire, idareci ve doktor alacak.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Sağlık Bakanı Hamed Hasan, Lübnan hükümetinin hastanenin çalıştırılmasına olanak tanıyan kararının ardından açıklamada bulundu.

Hastanenin 10 yıldır faaliyete geçmesinin önündeki engellerin aşılması için tüm tarafların işbirliği içinde olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı, hastanedeki gelişmiş tıbbi cihazların bakımını yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde 15 Ağustos'ta gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, gün içerisinde yaptığı açıklamada patlamanın yansımalarını görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyini "olağanüstü" toplantıya çağırmıştı.

Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hizmete açılamadı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesinin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.

???? ???? ??????? ????????? ????????? ????? ??????? ?? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ???? ????? ??????? ?????? ???????.

??? ??? ?? ????? ?????? ??????? ?????? ???????? ???? ???????? ??? ???? ???.

???? ??????? ??? ?? ?? ??????? ??????? ?????? ??? ????? ??? ???? ??????? ????? ???????? ??????????? ?? ?????? ????? ???? ????? ????? ????? ??????? ???? ????? ?????? ?????.

?????? ?? ?????? ??? ??????? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ????? ???????? ?? ??? ????? 60 ????? ?? ?????? ???????? ??????.

?? ????? ??? ???? ????? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ??????? ????????? ????? ???? ????? ???????? ?????? ?????? ???????? ??? "?????" ?????? ?????? ??? ????? ??????? ????????? ???????.

????? ????? ????? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ????????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ????? ??? ?????? ????? ??????????? ??? ????? ??? 2006? ??? ???????? ?? ????? ??? 2010.

???? ???? ????? ??"????? ???? ???????? ??? ????? ??????? ???? ???? ??? ?????? ???????? ??????? ??? ??? 10 ?????".

??? ??? ????? "?????? ??????? ???? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ?????????".

????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?? ???? (????) ????? ???.

???? ?????? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? ???????? ?? "???????" ????? "??????" ????? ????? ??? ??? ???? 31 ???? ?????? 79 ?????? ????? ????? ??????? ?? ????? ??? ??????.

??????? ??? ?????? ?????? ??? ????? ??? ????? ???????? ?? ????? ???? ??? "??? ?? ??????? ?? ???? ???????? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ??????? ???? ??? ???????".

?????: "?? ??? ???? ???? ????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ?? ???? ??????? ??? ??? ???????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ??? ????".

?????? ????? ????? ???????? ?? ????? ????? ??? ?????? ????? ??????????? ??? ????? ??? 2006? ??? ???????? ?? ????? ??? 2010? ??? ???? ????? ????? ??? ??????? ??????? ??????.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik."
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Kibariye Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Lübnan, Sayda kentindeki Türk hastanesi için istihdam kararı verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 00:42:20. #1.16#

title