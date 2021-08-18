Son dakika haberleri: Lübnan, Sayda kentindeki Türk hastanesi için istihdam kararı verdi

Gelen son dakika haberine göre Lübnan Bakanlar Kurulu, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde inşa edilen "Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"nde istihdama başlanması için karar çıkardı.

Lübnan Bakanlar Kurulu, ülkenin güneyindeki Sayda kentinde inşa edilen "Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"nde istihdama başlanması için karar çıkardı.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde doktor ve diğer çalışan alımlarına başlaması için Sağlık Bakanlığına Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab tarafından onay verildiği kaydedildi.

Karara göre, Sağlık Bakanlığı, Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde istihdam edilmek üzere 60 kişiyi geçmemek kaydıyla memur, hemşire, idareci ve doktor alacak.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Sağlık Bakanı Hamed Hasan, Lübnan hükümetinin hastanenin çalıştırılmasına olanak tanıyan kararının ardından açıklamada bulundu.

Hastanenin 10 yıldır faaliyete geçmesinin önündeki engellerin aşılması için tüm tarafların işbirliği içinde olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı, hastanedeki gelişmiş tıbbi cihazların bakımını yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde 15 Ağustos'ta gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, gün içerisinde yaptığı açıklamada patlamanın yansımalarını görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyini "olağanüstü" toplantıya çağırmıştı.

Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyindeki Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hizmete açılamadı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesinin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, Ağustos 2020'de Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine