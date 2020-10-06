Son dakika haberleri: Lübnan kara sularına izinsiz giren yakıt tankerinin kaptanı gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Lübnan kara sularına izinsiz giren yakıt tankerinin kaptanı gözaltına alındı

06.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:14
Son dakika haberleri: Lübnan kara sularına izinsiz giren yakıt tankerinin kaptanı gözaltına alındı

Son dakika haber: Lübnan kara sularına yaklaşık 10 gün önce izinsiz giren akaryakıt tankerinin yetkilisi ile kaptanının gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan kara sularına yaklaşık 10 gün önce izinsiz giren akaryakıt tankerinin yetkilisi ile kaptanının gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan kara sularına giren benzin yüklü "Jaguar s" isimli tankerin ülkenin resmi kurumları veya petrol şirketleriyle bağlantısı olmadığı belirtildi.

Haberde, Güney Temyiz Başsavcısı Rahif Ramazan'ın talimatları doğrultusunda "Jaguar s" tankerinin yetkilisi ile kaptanının soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Lübnan Petrol Müdürlüğü de Zahrani Rafinerisi'ne yanaşmaya çalışan söz konusu tankerden habersiz olduklarını açıkladı.

Lübnan'da petrol ürünleri ithalatının resmi ihaleler usulüyle yapıldığına işaret edilen açıklamada, bahsi geçen tankerin kaynağının bilinmediği ve halihazırda ilgili makamlarca başlatılan soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Yerel basındaki haberlerde ise Lübnan kara sularına 25 Eylül'de giren yaklaşık 3 bin ton benzin yüklü "Jaguar s" isimli tankerin Yunanistan'dan geldiği aktarıldı.

Panama bandıralı tankerin son yıllarda defalarca isim değiştirdiği bilgisi paylaşılan haberlerde, tankerin taşıdığı akaryakıtın Şam merkezli bir firmaya ait olduğu ve Lübnan üzerinden Suriye'ye ulaştırma planı çerçevesinde Zahrani Rafinerisi'ne yanaşmaya çalıştığı öne sürüldü.

Yerel basın ayrıca, Lübnan makamlarının 17 Haziran'da Beşşar Esed rejimine karşı yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında yaptırımlara maruz kalmamak için soruşturmaya ciddi yaklaştığını yazdı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerden biriyle boğuşan Lübnan'da son zamanlarda, devletin yaklaşık yüzde 85 oranında sübvanse ettiği milyonlarca litrelik mazotun bir kısmının yasa dışı yollarla Suriye'ye sevk edildiği iddiaları gündemden düşmüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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