Son dakika haberleri | Lübnan İçişleri Bakanı'ndan Bahreyn aleyhindeki sempozyumla ilgili soruşturma talebi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Bahreyn yönetimi tarafından yasaklı olan bir hareketin başkent Beyrut'ta birkaç gün önce düzenlediği sempozyumla ilgili başsavcılıktan soruşturma açmasını istedi.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin ardından Beyrut yönetimi, bu ülkelerle olan ilişkilerini düzeltmeye ve bir daha bu tarz bir krizin yaşanmaması için azami gayret göstermeye devam ediyor.

Son olarak 15 Şubat'ta Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Bahreyn'de yasaklı olan El-Vifak Hareketi tarafından, "Barışçıl Halk Hareketinin Başlamasının 11. Yıl Dönümü" temasıyla sempozyum düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mevlevi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mevlevi'nin başsavcılığa bir yazı göndererek söz konusu sempozyumun organizatörleri ve konuşmacıları hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği ifade edildi.

Açıklamada, resmi makamlardan izin alınmadan gerçekleştirilen sempozyumda özelde Bahreyn yönetimi genel olarak ise Körfez ülkelerine muhalif bir söylemin kullanıldığı aktarıldı.

Sempozyumun, Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye dönük çalışmalarını engellediği kaydedildi.

Mevlevi 10 Şubat'ta da Beyrut'ta bir otelde düzenlenecek iki etkinliğe, Bahreyn'e "hakaret" içerdikleri gerekçesiyle engel olmuştu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı 12 Aralık 2021'de, "düşman unsurların başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenlemesi" nedeniyle Lübnan'a protesto notası vermişti.

Lübnan-Körfez krizi ve Kuveyt'in ara buluculuğu

Eski Enformasyon Bakanı George Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Körfez ülkeleri Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Yerel medyada yayımlanan haberlerde Sabah'ın, Körfez-Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için ilettiği mesajda bazı şartların öne sürüldüğü aktarılmıştı.

Mesajda, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin tüm liman ve sınır kapılarını denetimine alması, Körfez ile Lübnan arasında güvenlik iş birliğinin yapılması, 1989'da imzalanan Taif Anlaşması'nın tüm maddelerinin yerine getirilmesi, Lübnan'daki seçimlerin vaktinde yapılması ve Körfez ülkelerine herhangi bir fiili ve sözlü saldırı girişiminde bulunulmaması" gibi maddelerin yer aldığı iddia edilmişti.