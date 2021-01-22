Son dakika haberleri... Lübnan, Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 67, Fas'ta 33, Tunus'ta 68 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 594 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 275 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 151'e, vakaların 269 bin 241'e, iyileşenlerin 158 bin 828'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 1164 kişinin enfekte olduğu, 1346 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 76'ya, vakaların 463 bin 706'ya, iyileşenlerin 439 bin 301'e yükseldiği ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 68 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 511 kişinin enfekte olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, vefat sayısının 5 bin 989'a, vakaların 190 bin 884'e, iyileşenlerin ise 137 bin 460'a ulaştığı bildirildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 305 kişinin enfekte olduğu, 354 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Can kayıplarının 366 olduğu belirtilen açıklamada, vakaların 98 bin 878'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 95 bin 594'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed