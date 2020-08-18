Son dakika haberleri | Lübnan eski Başbakanı Hariri suikastı davasında karar açıklandı
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Son dakika haberleri | Lübnan eski Başbakanı Hariri suikastı davasında karar açıklandı

Son dakika habere göre Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastında Hizbullah liderliğinin ve Suriye hükumetinin rolü olduğuna dair kanıt bulunamadığı kararına vardı.

Son dakika haberleri | Lübnan eski Başbakanı Hariri suikastı davasında karar açıklandı
18.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:45

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastında Hizbullah liderliğinin ve Suriye hükumetinin rolü olduğuna dair kanıt bulunamadığı kararına vardı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi yargıçları, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikastın davasında karar vermek için bugün Hollanda'nın Leidschendam kentinde toplandı. Kararı açıklayan mahkeme, Hizbullah veya Suriye'nin suikasta karıştığına ilişkin kanıt bulunamadığını duyurdu. 2 bin 600 sayfalık kararı açıklayan yargıç David Re, "Dava dairesi, Suriye ve Hizbullah'ın Hariri'yi ve siyasi müttefiklerini ortadan kaldırma güdülerine sahip olabileceği görüşündedir. Ancak Hizbullah liderliğinin ve Suriye'nin Hariri'nin cinayetiyle herhangi bir bağlantısı olduğuna dair kanıt yok" dedi.

Mahkeme bulunamadıkları için Hizbullah üyeleri Selim Cemil Ayyaş, Hüseyin Hasan Anisi, Mustafa Emin Bedreddin ve Esed Hüseyin Sebra'nın gıyabında 2 Şubat 2012'de yargılanma sürecini başlanmıştı. Hizbullah komutanlarından Bedreddin 2016 yılında Suriye'de öldürülmüştü.

7 Ağustos'ta yapılması planlanan karar duruşması, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta yaşanan patlama nedeniyle 18 Ağustos'a ertelenmişti. Beyrut'ta bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda Hariri dışında 21 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, Hariri suikastına ilişkin suçlamaları reddetmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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