Son dakika haberleri: Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (2) - Haberler
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Son dakika haberleri: Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (2)

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (2)

Son dakika haberleri: Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (2)

Son dakika haberleri: Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (2)

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

AA - Son Dakika Haberleri

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