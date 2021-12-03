Son dakika haberleri: Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi görevinden istifa etti (2)

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin basın açıklaması BEYRUT - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet