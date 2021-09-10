Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, öğleden sonra kabineyi açıklayacağını duyurdu
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Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, öğleden sonra kabineyi açıklayacağını duyurdu

Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, öğleden sonra kabineyi açıklayacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati, öğleden sonra kabineyi açıklayacağını bildirdi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati, öğleden sonra kabineyi açıklayacağını bildirdi.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz'da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, yerel basına yaptığı açıklamada, öğleden sonra Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüşerek öğleden sonra için randevu aldığını belirten Mikati, hazırladığı hükümet taslağını Avn'a sunacağını belirtti.

Lübnanlılara hükümetin kurulacağını duyuran Mikati, bu aşamada devlet yapısının yeniden güçlenmesi için tüm Lübnanlıların birlik olmasının önemine dikkati çekti.

Mikati, kurulacak yeni hükümeti bekleyen görevlere işaret ederek, "Daha önce de dediğim gibi ben bir hükümet kurmuyorum, Lübnanlılara hizmet edecek bir ekip oluşturuyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yılı aşkın süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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