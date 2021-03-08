Son dakika haberleri: Lübnan'da silah taşıma ruhsatları geçici olarak donduruldu
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Son dakika haberleri: Lübnan'da silah taşıma ruhsatları geçici olarak donduruldu

08.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 01:04
Son dakika haberleri: Lübnan'da silah taşıma ruhsatları geçici olarak donduruldu

Son dakika gelişmesine göre Lübnan Savunma Bakanlığı, bireysel silah taşıma ruhsatlarının ikinci bir duyuruya kadar dondurulduğunu bildirdi.

Lübnan Savunma Bakanlığı, bireysel silah taşıma ruhsatlarının ikinci bir duyuruya kadar dondurulduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Pazartesi gününden geçerli olmak üzere Lübnan topraklarında bireysel silah taşıma ruhsatlarının dondurulduğu belirtildi.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak kararın, diplomatik temsilciliklerin yanı sıra siyasi ve dini mezhep liderlerini kapsamadığı vurgulandı.

Nedeni açıklanmayan kararın, ülkedeki mevcut ekonomik kriz sonucu yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle son günlerde düzenlenen protestoların ardından gelmesi dikkati çekti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı kurlarda işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 ve karaborsada bugün itibariyle 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama ise uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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