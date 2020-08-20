Son dakika haberleri! Lübnan'da patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç durusu
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Son dakika haberleri! Lübnan'da patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç durusu

Son dakika habere göre Lübnanlı avukat Mecd Butrus Harb, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberleri! Lübnan'da patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç durusu
20.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:42

Lübnanlı avukat Mecd Butrus Harb, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukat Harb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamayı engellemek amacıyla gerekli önlemleri almadıkları için yetkililer hakkında Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat'a suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Suç duyurusunun tutarlı veriler ve 20 Temmuz'da Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından limanda büyük miktarlarda amonyum nitrat olduğuna dair gönderilen yazıya dayandığını aktaran Harb, "Buna rağmen Cumhurbaşkanı ve Başbakan vatandaşları korumak için gerekli önlemleri almadı." ifadesini kullandı.

Harb ayrıca, Cumhurbaşkanı Avn'ın anayasada acil durumda kabineyi olağanüstü toplama yetkisi olmasına rağmen bunu yapmadığını, anayasanın Başbakana çalışmaları için bir program belirleme yetkisi verdiğini ancak Diyab'ın bu maddeyi kullanmadığını aktardı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan'da sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucu Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

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Kaynak: AA

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