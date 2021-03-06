Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor

06.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:53

Son dakika haberleri... Göstericilerin toplanması Yürüyüş yapılması Lübnan güvenlik güçlerinin önlem alması Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybına karşı protestolar sürüyor.

Göstericilerin toplanması

Yürüyüş yapılması

Lübnan güvenlik güçlerinin önlem alması Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybına karşı protestolar sürüyor. Başkent Beyrut'taki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan kalabalık, Ekonomi Bakanlığı ve Şehitler Meydanı'ndan geçerek Merkez Bankası'na doğru yürüyüşe geçti.

Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor
Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor
Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor
Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:52:56. #1.14#
title