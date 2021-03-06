Son dakika haberleri | Lübnan'da hayat koşulları ve doların yükselmesine karşı protestolar sürüyor
06.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:53
Son dakika haberleri... Göstericilerin toplanması Yürüyüş yapılması Lübnan güvenlik güçlerinin önlem alması Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybına karşı protestolar sürüyor.
Göstericilerin toplanması
Yürüyüş yapılması
Lübnan güvenlik güçlerinin önlem alması Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve yerel para birimindeki değer kaybına karşı protestolar sürüyor. Başkent Beyrut'taki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan kalabalık, Ekonomi Bakanlığı ve Şehitler Meydanı'ndan geçerek Merkez Bankası'na doğru yürüyüşe geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi