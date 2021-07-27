Son dakika haberleri! Lübnan'da eski Başbakan Mikati yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
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Son dakika haberleri! Lübnan'da eski Başbakan Mikati yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Son dakika haberleri! Lübnan'da eski Başbakan Mikati yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Lübnan'da eski Başbakan ve milyarder Necip Mikati, parlamentoda başbakan olarak atanmak için 118 üyeden 72'sinin oyunu alarak, ülkede yeni hükümeti kurmak için görevlendirildi.

Lübnan'da eski Başbakan ve milyarder Necip Mikati, parlamentoda başbakan olarak atanmak için 118 üyeden 72'sinin oyunu alarak, ülkede yeni hükümeti kurmak için görevlendirildi.

Yaklaşık 1 yıldır siyasi krizin devam ettiği Lübnan'da eski Başbakan ve milyarder Necip Mikati, parlamentoda gerçekleştirilen istişarelerde 118 üyeden 72'sinin oyunu alarak ülkede yeni hükümeti kurmak için görevlendirildi. Mikati yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmak ve ülkeyi mali krizden kurtarmak adına bir Fransız planı uygulamak için çalışacağını belirterek, "Sihirli bir değneğim yok ve olağanüstü şeyler gerçekleştiremiyorum, fakat bir süredir durumu inceledim ve uluslararası garantilerim var" ifadelerini kullandı.

Parlamento istişarelerde Mikati'yi aday gösteren Lübnanlı Şii Hizbullah'ın parlamentodaki Grup Başkanı Muhammed Raad ise, "Bugün, hükümeti kurma ihtimalini işaret eden belirtileri nedeniyle hükümetin kurulmasını kolaylaştırmaya ekstra destek vermek adına Mikati'yi seçtik" dedi.

1975-1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da Mikati'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi haberi ile günün erken saatlerinde resmi olmayan paralel piyasada Lübnan lirasının değeri dolar karşısında yükselerek, 22 binden 16 bin 500 Lübnan lirasına geriledi.

Lübnan, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından hükümetsiz kalmıştı. Patlamanın ardından halihazırda ekonomik kriz ile mücadele eden ülkede durum giderek kötüleşmiş, Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen bir önceki aday Saad el-Hariri Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile anlaşamadığı için 15 Temmuz'da görevi bıraktığını duyurmuştu. El-Hariri'nin açıklamasının adından Lübnan lirası dolar karşısında sert düşüşe geçmiş, dolar ise karaborsada ilk kez 20 bin Lübnan lirasının üzerine çıkmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi
Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi

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