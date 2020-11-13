Son dakika haberleri... Lübnan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 15 günlük genel karantina kararı alındı
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Son dakika haberleri... Lübnan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 15 günlük genel karantina kararı alındı

13.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:42
Son dakika haberleri... Lübnan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 15 günlük genel karantina kararı alındı

Son dakika haberleri... Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 15 gün süre ile genel karantina uygulanması kararı alındı.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 15 gün süre ile genel karantina uygulanması kararı alındı.

Geçici Başbakan Hasan Diyab, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasında, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren ülkede 15 gün boyunca genel karantina uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

Diyab, kararın alınmasında vakalardaki ciddi artışın göz önünde tutulduğuna dikkati çekerek, "Lübnan da dünyadaki tüm ülkeler gibi, ekonomi ile sağlığımız ve hayatlarımız arasında karşılaştırmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Diyab, vatandaşların maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymaması durumunda devletin aldığı önlemlerin de bir işe yaramayacağını söyledi.

Son verilere göre, ülkede can kaybı 796'ya, vaka sayısı 102 bin 607'ye ulaşmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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