Son dakika haberleri... Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'le deniz sınırı müzakerelerine bölgenin istikrarı için yanaşıldığı vurgusu
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Son dakika haberleri... Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'le deniz sınırı müzakerelerine bölgenin istikrarı için yanaşıldığı vurgusu

Son dakika haberleri... Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'le deniz sınırı müzakerelerine bölgenin istikrarı için yanaşıldığı vurgusu
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin İsrail'le deniz sınırlarını belirlemeye yönelik dolaylı müzakereleri yeniden başlatmasını, bölgedeki güven ve istikrarın sürmesi yönündeki isteklerinin yansıması olarak nitelendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin İsrail'le deniz sınırlarını belirlemeye yönelik dolaylı müzakereleri yeniden başlatmasını, bölgedeki güven ve istikrarın sürmesi yönündeki isteklerinin yansıması olarak nitelendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'le müzakerelerde ülkesini temsil eden Genelkurmay Başkanı Joseph Avn liderliğindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, deniz sınırlarını uluslararası hukuk doğrultusunda belirlemenin yanı sıra Lübnan münhasır ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların önemine dikkati çeken Avn, Lübnan heyetine müzakerelerle ilgili gerekli talimatları verdi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) ev sahipliğinde ve ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakerelerin yeniden başlatılmasına yanaşmasının, bölgedeki güven ve istikrarın sürmesi isteklerinin yansıması olduğuna vurgu yaptı.

Lübnan yerel basını, ABD ara buluculuğunda geçen yıl başlayan ancak birkaç aydan bu yana sekteye uğrayan iki ülke arasındaki dolaylı müzakerelerin 4 Mayıs Salı günü itibariyle kaldığı yerden devam edeceğini aktarmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

BM himayesinde taraflar arasında Ekim 2020'de başlayan sınır anlaşmazlığını çözme müzakereleri kapsamında 2 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen 4'üncü tur belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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