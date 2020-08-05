Son dakika haberleri! Lübnan'a bir çok ülkeden yardım gönderiliyor
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Son dakika haberleri! Lübnan'a bir çok ülkeden yardım gönderiliyor

Son dakika haberleri: Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Rusya, Irak ve Fransa büyük bir patlamanın yaşandığı Lübnan'a yardım göndereceğini açıkladı.

Son dakika haberleri! Lübnan'a bir çok ülkeden yardım gönderiliyor
05.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:54

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Rusya, Irak ve Fransa büyük bir patlamanın yaşandığı Lübnan'a yardım göndereceğini açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün akşam meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkelerden yardım yağdı. Büyük yıkıma yol açan en az 100 kişinin öldüğü facia uluslararası topluma sarstı. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Rusya, Irak ve Fransa gibi ülkelerden Lübnan'a yardım gelmeye başladı.

Katar, Ürdün ve Rusya'dan sahra hastaneleri

Patlamanın ardından Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile telefonda görüştü. Görüşmede Katar Emiri ülkesinin Lübnan'a desteğini vurgulayarak her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. Al Thani sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Lübnan'a baş sağlığı dileyerek ülkeye 2 sahra hastanesinin gönderileceğini duyurdu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan'a sahra hastanesi gönderme talimatı verdi. Yarın Beyrut'a ulaşacak sahra hastanesinin 48 yatak, 10 yoğun bakım ünitesi, 2 ameliyathane ve radyoloji laboratuvarına sahip olduğu belirtildi. Lübnan'a ayrıca sahra hastanesiyle birlikte 160 sağlık personelinin de gönderileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn'ın telefon görüşmesinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ortak yardım çalışması başlatıldı. Yapılan resmi açıklamaya göre Rusya tarafından Beyrut'ta sahra hastanesi kurulacak ve ülkeye Rus doktorlar gönderilecek. Rusya'dan ayrıca insani yardım malzemesi de gönderileceği kaydedildi.

BAE'den Lübnan'a tıbbi yardım uçağı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, BAE'nin bu zor koşullarda Lübnan halkının yanında durduğunu söyledi. El Nahyan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bu zor koşullarda kardeş Lübnan halkının yanındayız ve onlarla dayanışma içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

BAE yetkililerinden yapılan açıklamada, Lübnan'a tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım uçağının gönderileceği belirtildi. Tıbbı yardım malzemelerinin Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile bugün Dubai'den Beyrut'a uçacağı bildirildi.

Öte yandan, Beyrut'taki patlamadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olma özelliği taşıyan Burç Halife, Lübnan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Fransa'dan 2 yardım uçağı gönderilecek

Patlamadan birkaç saat sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a birkaç ton tıbbi malzeme gönderileceğini açıklayarak hastaneleri güçlendirmek için acil müdahale ekiplerinin de en kısa zamanda ülkeye ulaşacağını söyledi. Fransa'dan Lübnan'a 2 uçakla 55 sağlık görevlisi, 15 ton tıbbı cihaz ve 6 ton tıbbı malzeme gönderilecek. Uçaklar öğleden sonra Paris-Charles de Gaulle Havaalanı'ndan Beyrut'a ulaşacak.

Irak'tan Lübnan'a yardım uçağı

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ile telefon görüşmesi yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başsağlığı dileğinde bulunarak Irak halkının Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi. Irak Başbakanı el-Kazımi, Lübnan Başbakanı Diyab'a ülkesinin bu zor günlerde Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını belirtti. Başbakan el-Kazımi, acil tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçağını gönderme kararı aldıklarını da aktardı. - BEYRUT

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Kaynak: İHA

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