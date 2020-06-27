Son dakika haberleri! Lösemi hastası minik Miraç sağlığına kavuşmak için uygun iliği bekliyor
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Son dakika haberleri! Lösemi hastası minik Miraç sağlığına kavuşmak için uygun iliği bekliyor

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan ve tedavisi için ailesinin Adana'ya taşındığı 5,5 yaşındaki Miraç İpek, sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli olmayı bekliyor.

27.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:30

Şanlıurfa'da yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan ve tedavisi için ailesinin Adana'ya taşındığı 5,5 yaşındaki Miraç İpek, sağlığına kavuşmak için kemik iliği nakli olmayı bekliyor.

Oğullarının tedavisi için teşhis konduktan sonra Şanlıurfa'dan Adana'ya 1,5 yıl önce taşınan Halil ve Gül İpek çifti, 5 çocuğundan en küçüğü Miraç'ın sağlığına kavuşacağı günü hayal ediyor.

Baba Halil İpek (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miraç'ı yaklaşık 1,5 yıl önce günden güne kötüleşmesi ve halsizliğinin artması nedeniyle Şanlıurfa'da hastaneye götürdüklerini, oğluna burada lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

O anı hatırlamak dahi istemediğini belirten İpek, oğlunun tedavisi için çiftçilik yaptığı Şanlıurfa'dan Adana'ya taşındıklarını, Miraç'ın tedavi gördüğü hastanenin yakınında ev kiraladıklarını aktardı.

Oğlunun tedavisinin ilk zamanlar çok iyi gittiğini vurgulayan İpek, "Tedavi süreci çok güzel geçti. Maalesef 6 ay sonra hastalık nüksetti. İlik naklinden başka şansımız kalmadı. Akrabaları çağırdık, 30 kişi kadar akraba bağış yaptı ama maalesef uygun donör bulunmadı. Türk Kızılaya baktık, oradan da uygun donör çıkmadı. Tek ricamız herkesin bağış yapması ve uygun donörün bir an önce bulunması." diye konuştu.

Kendi iliğinin yüzde 60 uyumlu çıktığını belirten baba İpek, bunun da nakil için yeterli olmadığını kaydetti.

İpek, hiç kimseden maddi destek beklemediğini, sadece Miraç'a uygun bir donör bulunmasını istedi.

"Ciğerim sızlıyor"

Anne Gül İpek (35) de gözyaşları içerisinde oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için uygun bir kök hücre bağışçısını beklediklerini belirtti.

Yaşadığı acının tarifi olmadığını anlatan anne İpek, "Bu acıyı yaşayan bilir. Bir anne ancak yaşarsa bilir. Çok zor bir süreç. Ciğerim sızlıyor. Her anne çocuğu için ne istiyorsa ben de onu tüm Türkiye'den istiyorum." dedi.

Küçük Miraç da parkta oynamayı çok özlediğini, bir an önce iyileşmek istediğini ifade etti.

"Son gelen veride yüzde 90 uyumlu olabilecek bir vericisi var"

Çocuk Sağlığı ve Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, Miraç'ın lösemi tedavisini bitirdikten sonra idame tedavisinin ilk iki ayı içerisinde hastalığının nüksettiğini belirtti.

Miraç'ın, "tedavinin iyi yanıt vermeyen" grup içerisine girdiğini aktaran Antmen, şöyle konuştu:

"Aile içerisinde herhangi doku tipi uygun vericiye rastlayamadık. Ardından TÜRKKÖK'ü taramaya başladık. Orada da yüzde 100 doku tipi uygun vericiye rastlamadık ancak son gelen veride yüzde 90 uyumlu olabilecek bir vericisi var. Uyumlu olup olmadığını anlamak için de Miraç'ın ve vericinin kanlarını karşılaştıracak teste gönderdik. Umarım yüzde 90 uyumlu çıkar, çıkmazsa bu sefer de yurt dışı taramasına başlayacağız."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kök hücre bağışlarının azaldığına değinen Antmen, bağışların son dönemde biraz arttığını ancak salgın öncesi döneme henüz dönülmediğini sözlerine ekledi.

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Son dakika haberleri! Lösemi hastası minik Miraç sağlığına kavuşmak için uygun iliği bekliyor

Kaynak: AA

Manşet

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