Son dakika haberleri | Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu
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Son dakika haberleri | Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu

05.02.2021 01:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 01:04
Son dakika haberleri | Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi, Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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