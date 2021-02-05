Son dakika haberleri | Londra derbisinde kazanan Chelsea oldu
05.02.2021 01:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 01:04
Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi, Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk etti.
Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.
Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar