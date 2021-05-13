Son dakika haberleri! Londra derbisinde kazanan Arsenal
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Son dakika haberleri! Londra derbisinde kazanan Arsenal

Son dakika haberleri! Londra derbisinde kazanan Arsenal
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Ligin 35. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 16. dakikasında Emile Smith Rowe'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Chelsea 64 puanla ligde 4. sırada kalırken, Arsenal 55 puanla 8. sıraya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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