Son dakika haberleri: Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor

26.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:28
Son dakika haberleri: Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor

Son dakika haberi... İngiltere'nin başkenti Londra'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle, evde doğum yapmayı planlayan kadınlara bir acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde artık ambulansla müdahale garantisi verilemeyeceği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle, evde doğum yapmayı planlayan kadınlara bir acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde artık ambulansla müdahale garantisi verilemeyeceği bildirildi.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Londra Ambulans Hizmetlerinin bir iç yazışmasında, kurumun, "doğumlarını evde veya Londra'daki 3 doğum merkezinden birinde yapmayı seçen kadınlara artık müdahale edecek bir konumda olmadığı" uyarısında bulunuldu.

Yazışmada, "Plan ve tercihlerini belirlemelerine yardımcı olmak için bu bilginin hamile kadınlara iletilmesinin kritik olduğu" ifade edildi.

Kurumdan gazeteye yapılan açıklamada ise en kötü durumdaki hastalara bakım sağlamaya devam edebilmek için hastane doğum ekiplerinden ve anne adaylarından, Londra'daki doğum merkezleri veya evlerdeki yüksek riskli doğumlar konusunu yeniden değerlendirmelerinin istendiği belirtildi.

Acil bir durumda kadınların ambulansla hastaneye kaldırılmalarının gerekebileceği vurgulanan açıklamada, bu tür doğumların devam edeceği durumlarda özel hastanelerden ambulans hizmeti sağlanabileceği ifade edildi.

Kovid-19'un sağlık hizmetleri alanında yarattığı baskı nedeniyle Londra'da haftalar içinde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların tükenebileceğinden endişe edilirken, olası hasta artışı nedeniyle başka servislerdeki hemşire ve doktorlar bu noktalarda görevlendiriliyor.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından günlük vaka sayısı 30 bini geçmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Hande Erçel Demet Akalın Hatice Şendil
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Çocuk Ankara Pcr Testi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Londra'da artık evde yapılacak doğumlarda ambulans garantisi verilemiyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 21:30:03. #1.14#
title