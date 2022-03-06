Son dakika haberleri! Lokantanın bacasında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bir lokantanın bacasında yangın çıktı.
İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir lokantanın bacasında yangın çıktı.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir lokantanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa