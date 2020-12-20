Son dakika haberleri... Lokantadan para çalan şüpheli ile iş yeri sahibi arasındaki arbede kamerada
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Son dakika haberleri... Lokantadan para çalan şüpheli ile iş yeri sahibi arasındaki arbede kamerada

20.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:30
Son dakika haberleri... Lokantadan para çalan şüpheli ile iş yeri sahibi arasındaki arbede kamerada

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdiği lokantada kasadan 500 lira çalan hırsızla iş yeri sahibi arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdiği lokantada kasadan 500 lira çalan hırsızla iş yeri sahibi arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi parayı geri alırken, şüpheli ise kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Zafer Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Lokantaya hırsızlık için giren şüpheli, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasadaki 500 lirayı aldı. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Muhammed Abulal Jouz, şüphelinin parayı çaldığını fark etti. Jouz'un parayı geri istemesi üzerine şüpheli, üzerine yürüdü. Yaşanan arbede sonucunda iş yeri sahibi parayı geri aldı. Şüpheli ise kaçtı. Bu arada, iş yeri sahibi ile hırsız arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri... Lokantadan para çalan şüpheli ile iş yeri sahibi arasındaki arbede kamerada
Son dakika haberleri... Lokantadan para çalan şüpheli ile iş yeri sahibi arasındaki arbede kamerada
Son dakika haberleri... Lokantadan para çalan şüpheli ile iş yeri sahibi arasındaki arbede kamerada
Son dakika haberleri... Lokantadan para çalan şüpheli ile iş yeri sahibi arasındaki arbede kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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