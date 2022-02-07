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Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Demirören Haber Ajansı, Tezcan Solmaz - Güncel
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Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberine göre DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında yangın çıktı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan 3 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.

Düzce'nın Kalıcı Konutlar bölgesindeki İl Özel İdaresi'ne ait 3 katlı lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanları fark edenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de balkonlardan itfaiye merdiveniyle ulaşılarak kurtarıldı. Bodrum katındaki eşyaların yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

İtfaiye, Bodrum, Yangın, Düzce, Güncel, Haber

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