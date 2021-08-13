Son dakika haberleri! Lojistik şirketinden Avrupa'ya yatırım; Fransa'da faaliyet gösterecek
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Son dakika haberleri! Lojistik şirketinden Avrupa'ya yatırım; Fransa'da faaliyet gösterecek

Son dakika haberleri! Lojistik şirketinden Avrupa'ya yatırım; Fransa'da faaliyet gösterecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mars Logistics Avrupa'daki yatırımlarına devam ederek Fransa şirketinin açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mars Logistics Avrupa'daki yatırımlarına devam ederek Fransa şirketinin açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Geçtiğimiz sene İspanya'da kendi adıyla şirket kuran Mars Logistics, pandemiye rağmen yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına devam ettiğini ve gücünü uluslararası boyutta genişlettiğini duyurdu.

Mars Logistics, geçtiğimiz sene İspanya'da kurduğu şirketin başarıya ulaşmasının ardından bu sene de Fransa'da şirket kurdu.

Her yıl hem yurt içi hem yurt dışındaki yatırımlarıyla sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiren şirket, Fransa ile Türkiye arasındaki trafiği geliştirmeyi, Fransa ve Türkiye dışı ülkeler arasında ise yeni hatlar açmayı planlıyor. Mars Logistics, 2020'yi yaklaşık 2,3 milyar TL ciro ile kapattığını bildirmişti.

"TÜRKİYE MENŞELİ GÜVENLİ TAŞIMACILIK HİZMETLERİ ŞİMDİ FRANSA'DA"

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Mars Logistics olarak her yıl ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında yatırımlar yapıyor, müşterilerimize sunduğumuz hizmeti geliştirmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Gerek Fransa'da yerleşik müşterilerimizin gerekse Fransa'ya önemli ölçüde ihracat yapan Türk firmalarının taşıma ve depolama organizasyonlarından doğan ihtiyacı Fransa'da kurduğumuz şirket ile karşılamayı ve 32 yıllık tecrübemizi Fransa'da da müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. Paris'te kurduğumuz, 1 Ağustos itibariyle faaliyete başlayan Mars Logistics France ile Türkiye'de ve İspanya'da müşterilerimize sunduğumuz güveni, hızı, tecrübeyi, lojistik süreçlerde müşterilerimizin talep ettiği bütün unsurları sunmaya ve Mars kalitesi ile güvenli taşımacılık hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz."


Son dakika haberleri! Lojistik şirketinden Avrupa'ya yatırım; Fransa'da faaliyet gösterecek
Son dakika haberleri! Lojistik şirketinden Avrupa'ya yatırım; Fransa'da faaliyet gösterecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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