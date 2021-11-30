Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
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Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Arnavutköy'de bir binanın çatısı yan tarafta bulunan iş yerinin üzerine uçtu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Arnavutköy'de bir binanın çatısı yan tarafta bulunan iş yerinin üzerine uçtu. Çatının devrildiğini fark eden işçiler son anda faciadan kurtulurken, o anlar anbean güvenlik kamerası yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Gülbahar Sokakta meydana geldi. İstanbul'da lodosun etkili olmasıyla birlikte bir binanın çatısı, yanında bulunan nalbur ve inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinin üzerine savruldu. İş yerinde çalışanlar faciadan kıl payı kurtulurken, çatının iş yerine düşme anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(Batuhan Toprak - Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA)

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

Lodosta binanın çatısı iş yerinin üzerine uçtu, o anlar kameraya yansıdı

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