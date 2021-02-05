Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti

05.02.2021 17:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:46
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da lodos fırtınasında uçan çatılardan kopan bir parçanınçarparak ağır yaralanmasına neden olan Kenan Özsoy (38), 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

BURSA'da lodos fırtınasında uçan çatılardan kopan bir parçanınçarparak ağır yaralanmasına neden olan Kenan Özsoy (38), 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçen 26 Ocak günü kentte etkili olan lodos fırtınasında, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. 19 araçta maddi hasara neden olan çatılardan kopan parçalardan biri Kenan Özso'a isabet etti. Ağır yaralanan Özsoy, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 11 gündür tedavi altında olan Özsoy, bu sabah hayatını kaybetti.Dron ve cep telefonları ile kaydedilen görüntülerde, 20 saniye süren fırtınada dükkanların önlerindeki malzemeler ile çatıların uçması yer almıştı.


Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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