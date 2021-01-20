Son dakika haberleri... Liselilere özel 'Lise Kış Akademisi' başlıyor
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Son dakika haberleri... Liselilere özel 'Lise Kış Akademisi' başlıyor

20.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:18
Son dakika haberleri... Liselilere özel 'Lise Kış Akademisi' başlıyor

Son dakika haberler... İstanbul Gelişim Üniversitesi, 'Lise Kış Akademisi'nin bu yıl 1 – 5 Şubat tarihleri arasında pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 'Lise Kış Akademisi'nin bu yıl 1 – 5 Şubat tarihleri arasında pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2018'den bu yana düzenlediği 'Lise Kış Akademisi'nin bu yıl 1 – 5 Şubat tarihleri arasında pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Öğrencilerin başarılı olacakları alanları belirlemesine ve kariyer planı oluşturmasına katkı sağlamak için düzenlenen programda birçok farklı alanda ders içerikleri sunulacağı belirtildi.

Aday öğrencilerin yeteneklerine ve ilgilerine uygun alanları seçebilmelerine yardımcı olan Lise Kış Akademisi'ne üniversitenin ilgili web sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurmak mümkün.

"DERS SEÇME SINIRI YOK"

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, üniversite akademisyenleriyle bir araya gelecek olan öğrencilerin bir hafta boyunca üniversite hayatını deneyimleyeceği devamlılık sağlamaları durumunda katılım belgesi verileceği belirtildi. Akademide yer alacak dersler ise şu şekilde sıralandı:

"Diş Hekimliğinde Yapay Zeka Uygulamaları, Sosyal Medyada Yaratıcı Video Kurgusu, Uçak Yangını Söndürme Teknikleri, Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşılar, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Uzaktan Algılamanın Geleceği Siber Güvenlik, Yaratıcı ve İkna Edici Yazarlık,  Dijital Pazarlama,  Kısa Film Tadında Sinemayı Anlamak,  Food Safety & Hygiene,  Being a Humanistic Leader-Manager In the 21st Century Positive Peer Relations,  Artificial Intelligence, Chef's Table, Cyber Security, Dijital Fitness, Zihinsel Antrenman (Hafıza ve Dikkat: Hafıza ve Dikkati Güçlendirmenin Yolları)"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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