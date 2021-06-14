Son dakika haberleri... LİSELİ YUSUF, HUSUMETLİ OLDUĞU ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
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Son dakika haberleri... LİSELİ YUSUF, HUSUMETLİ OLDUĞU ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Yusuf Karataş (19), kendisini konuşmak için yanına çağıran husumetli olduğu arkadaşı Onur C. (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Yusuf Karataş (19), kendisini konuşmak için yanına çağıran husumetli olduğu arkadaşı Onur C. (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Onur C., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Onur C., husumetli olduğu arkadaşı lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı iddiaya göre konuşmak için yanına çağırdı. Parka gelen Karataş ile Onur C. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Onur C., Karataş'ı bıçakladı. Vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Karataş, hastaneye kaldırıldı. Yusuf Karataş burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bir süre sonra polise teslim olan Onur C., ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... LİSELİ YUSUF, HUSUMETLİ OLDUĞU ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri... LİSELİ YUSUF, HUSUMETLİ OLDUĞU ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri... LİSELİ YUSUF, HUSUMETLİ OLDUĞU ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberleri... LİSELİ YUSUF, HUSUMETLİ OLDUĞU ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Liseli Yusuf, husumetli olduğu arkadaşı tarafından öldürüldü
Liseli Yusuf, husumetli olduğu arkadaşı tarafından öldürüldü
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