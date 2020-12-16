Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada
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Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada

16.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:34

Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda iki kamyon şoförü arasında çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü.

Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda iki kamyon şoförü arasında çıkan sıra tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Ambarlı Limanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, limanda mal indirmek-bindirmek için sıra bekleyen kamyon sürücülerinden birisi diğerinin önüne geçti. Sürücüler arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Araya diğer sürücülerin girmesine rağmen iki şoförler arasında kavga çıktı. Yaşanan olay anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler de sürücüleri birbirine üstüne yürümesi ve bir sürücünün elinde sopa olduğu görülüyor.

Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada
Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada
Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada
Limanda şoförlerin 'kim önce geldi' kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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