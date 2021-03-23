Son dakika haberleri... Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti
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Son dakika haberleri... Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti

23.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:20

Son dakika haberine göre Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti Tonlarca esrar, 10 binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi Uyuşturucu tacirlerinin yöntemi narkotik köpeklerine engel olamadı Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuval içerisinde...

Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti

Tonlarca esrar, 10 binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerinin yöntemi narkotik köpeklerine engel olamadı

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuval içerisinde 3 ton 860 bin kilogram esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, İzmit Körfezi'nden Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşacak olan gemide yüklü miktarda esrar taşındığı istihbaratına ulaşan Narkotik timleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan geminin limana yanaşmasının ardından operasyon düzenlendi. Limanın gümrük dağıtım alanlarında narkotik köpekleri ile yapılan aramalar sırasında, köpeklerin tepkilerini yoğunlaştırdığı bir konteyner açıldı.

119 çuval dolusu esrar ele geçirildi

Açılan konteyner içerisinde inşaat molozlarının konulduğu çuvalların olduğu görüldü. Konteyner içerisinde detaylı bir arama yapan ekipler, üzerince Arapça yazıların bulunduğu 119 çuval dolusu 3 ton 860 bin kilogram esrar ve 99 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda ekipler, esrar dolu çuvalların arasına narkotik köpeklerini yanıltmak için nane dolu çuvalların da yerleştirildiğini tespit etti. Çuvallardan çıkartılan esrar paketlerinde ise Arapça yazıların olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti
Son dakika haberleri... Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti
Son dakika haberleri... Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti
Son dakika haberleri... Limana yanaşan gemiye operasyon: 4 ton uyuşturucu polisi bile şok etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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