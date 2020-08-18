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Son dakika haberleri! Ligue 1'de açılış maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son dakika habere göre Fransa Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanacak yeni sezonun açılış maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Son dakika haberleri! Ligue 1'de açılış maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
18.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:21

Fransa Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanacak yeni sezonun açılış maçı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'de yeni sezon öncesi koronavirüs şoku yaşanıyor. Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamaya göre; Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış karşılaşması, Marsilya ekibindeki 3 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıkması sonucu ertelendi. Karşılaşmanın sağlık koşullarına göre 16 veya 17 Eylül'de oynanacağı bildirildi.Bu gelişmenin ardından Ligue 1'de yeni sezon 22 Ağustos Cumartesi günü Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.


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Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ligue 1'de açılış maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Spor
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