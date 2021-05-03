Son dakika haberleri | Lice'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ü ödülle arananlar listesinden çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Lice'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ü ödülle arananlar listesinden çıktı

Son dakika haberleri | Lice'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ü ödülle arananlar listesinden çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanlığı, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu', birinin de 'gri' kategoride arandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu', birinin de 'gri' kategoride arandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu teröristlerden birinin, örgütün sözde Orta Saha Karargahında kadın sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş olduğu, 2011 yılında Diyarbakır'dan terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride arandığı belirtildi.Teröristlerden birinin ise Amed eyaleti, Lice bölgesi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride arandığı, bir diğerinin ise sözde Amed eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride arandığı bildirildi.

Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesindeki terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu kaydedildi.


Son dakika haberleri | Lice'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ü ödülle arananlar listesinden çıktı
Son dakika haberleri | Lice'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ü ödülle arananlar listesinden çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi! Terör hedefleri yerle bir ediliyor
Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi! Terör hedefleri yerle bir ediliyor
Cezaevinden izinle çıkmıştı, sahte parayla yine dolandırdı
Cezaevinden izinle çıkmıştı, sahte parayla yine dolandırdı
Ev sahibinin 'Tabancamı getirin' lafını duyan hırsız, can havliyle balkondan atladı
Ev sahibinin "Tabancamı getirin" lafını duyan hırsız, can havliyle balkondan atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Lice'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ü ödülle arananlar listesinden çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:33:57. #1.14#

title