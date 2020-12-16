Son dakika haberleri: Libya Savunma Bakanlığı: Hafter mağdurlarının davalarını takip etmek için bir komite kuruldu

Son dakika haberler: Libya Savunma Bakanlığı, darbeci general Halife Hafter'in işlediği savaş suçları ve insanlık suçlarından mağdur olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarını takip etmesi için bir komisyon kurulduğunu açıkladıLibya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun Twitter hesabından...

Libya Savunma Bakanlığı, darbeci general Halife Hafter'in işlediği savaş suçları ve insanlık suçlarından mağdur olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarını takip etmesi için bir komisyon kurulduğunu açıkladı

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya Savunma Bakanlığı, Libya devletine karşı işlenen suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davalarını takip etmesi için bir komisyon kurdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, komisyonun görevinin, Hafter'e bağlı silahlı grupların işlediği savaş suçları ve insanlık suçları hakkında uluslararası insan hakları organlarını bilgilendirmenin yanında, süren davaları takip ederek mağdurların talep ve haklarını desteklemek olacağı aktarıldı.

Arap ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle darbeci Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, 4 Nisan 2019'da uluslararası alanda tanınan hükümetin merkezi başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter'e bağlı silahlı gruplar tarafından yapılan saldırılarda, büyük maddi kaybın meydana gelmesinin yanı sıra pek çok yerleşim alanı hedef alınmıştı. Bu saldırılar çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu