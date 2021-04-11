Son dakika haberleri: Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi: Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyorİLETİŞİM Başkanlığı, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine uyarak, 12-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor

İLETİŞİM Başkanlığı, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine uyarak, 12-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Dibeybe'nin başkanlıklarında Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye- Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır." denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı