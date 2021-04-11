Son dakika haberleri: Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor
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Son dakika haberleri: Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor

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Son dakika haberleri: Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi: Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyorİLETİŞİM Başkanlığı, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine uyarak, 12-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

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Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor

İLETİŞİM Başkanlığı, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine uyarak, 12-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Dibeybe'nin başkanlıklarında Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye- Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır." denildi. 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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