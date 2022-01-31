Son dakika haberleri... Libya'daki Temsilciler Meclisi 8 Şubat'ta yeni başbakan seçmeye hazırlanıyor

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in 8 Şubat'ta düzenlenecek oturumda yeni başbakanın seçilmesine karar verdiği, mevcut Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin ise buna karşı çıktığı bildirildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, 24 Aralık 2021 itibarıyla hükümetin meşruiyetini kaybettiği gerekçesiyle yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına devam ediyor.

Bu bağlamda, Salih'in, adayların dosyalarının alımına başlanması ve başbakanın da 8 Şubat'taki Meclis oturumunda seçilmesine karar verdiği kaydedildi.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Buleyhık, ülkedeki anayasal sürece ilişkin bir uzlaşı formülüne ulaşmak amacıyla kurulan 10 üyeli Yol Haritası Komisyonunun, yaptığı çalışmalara ilişkin bugün Meclise bilgi verdiğini kaydetti.

Buleyhık, oturumda, Meclis raportörlük ofisinin, gerekli şartları sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesinden sonra başbakanlık adaylarının dosyalarını teslim almaya başlaması yönünde karar alındığını ifade etti.

Sözcü Buleyhık, Yol Haritası Komisyonunun, Devlet Konseyi ile istişare ettikten sonra 8 Şubat'ta düzenlenecek oturumda başbakan adayların isimlerini Meclise sunacağını ve yine aynı oturumda başbakanın seçileceğini aktardı.

Yol Haritası Komisyonu Başkanı Nasreddin Muhanna ise ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanırken ertelenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin teknik açıdan ancak 10 ila 12 ayda yapılabileceğini söyledi.

Muhanna, bu aşamada Libya genelinde faaliyet gösterebilecek güçlü, disiplinli ve temel kaygısı seçim sürecini güvence altına almak olan bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başbakan Dibeybe, seçimlere kadar görevde kalmakta kararlı

Başbakan Dibeybe ise Libya el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in, yeni başbakan seçilmesi yönündeki çalışmalarını "ülkeyi yeniden bölmek için umutsuz bir çaba" olarak nitelendirdi.

Mevcut hükümetin seçimler konusunda üzerine düşeni eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Dibeybe, parlamento ve başkanlık seçimleri yapılıncaya kadar görevi bırakmayacaklarını dile getirdi.

Dibeybe, tüm uluslararası taraflarla irtibata geçtiklerini ve hepsinin Salih'in yeni geçiş süreciyle ilgili bu çalışmalarına karşı olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.