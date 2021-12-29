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Son dakika haberleri | Libya'da Kültür Bakanı hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı

Son dakika haberleri | Libya'da Kültür Bakanı hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı
AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Libya'da Kültür ve Bilimsel Kalkınma Bakanı Mebruke Tugi hakkında mali yolsuzluk suçlamasıyla ihtiyati tutukluluk kararı verildi.

Libya'da Kültür ve Bilimsel Kalkınma Bakanı Mebruke Tugi hakkında mali yolsuzluk suçlamasıyla ihtiyati tutukluluk kararı verildi.

Karar, Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada Başsavcı Es-Sadik es-Sur'un, "kamu malının usulsüzce harcanması ve kamu malını koruyan hukuki kanunları ihlal ederek menfaat elde etmek için kullanılması, kamu malının denetleme işlemlerinde resmi belgelerde tahrifat ve sahtecilik" suçlamalarıyla Kültür ve Bilimsel Kalkınma Bakanı Mebruke Tugi hakkında ihtiyati tutukluluk kararı çıkardığı belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlıktan henüz açıklama yapılmadı.

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AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri

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